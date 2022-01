Milan, tornano i nostri: Leao e Rebic verso il pieno recupero, Pioli ritrova soluzioni e gol là davanti

Manca poco. Stavolta davvero. Dopo Calabria, pienamente recuperato e disponibile per la prima partita del 2022 che i rossoneri disputeranno contro la Roma (si gioca a San Siro il giorno dell’Epifania), mister Stefano Pioli potrebbe riabbracciare a breve altri due pilastri della squadra: Rafael Leao e Ante Rebic.

"Nuove" soluzioni per Pioli

Negli ultimi giorni, i due attaccanti hanno lavorato a parte (l’andazzo è questo ormai da settimane), ma già oggi potrebbero tornare in gruppo. Questione di tempo, dunque, ma ci siamo: Leao e Rebic stanno per tornare a disposizione di Pioli, restituendo al tecnico quella varietà di soluzioni che non ha avuto nell’ultima parte del 2021. L’assenza del jolly croato è stata lunga e deleteria per il Milan, quella del talentuoso portoghese più corta ma altrettanto pesante. Il tempo degli stenti, però, sfiga permettendo, sta per finire.

Niente colpi là davanti

Con i rientri di Leao e Rebic, senza dimenticare Ibrahimovic e la crescita, dal punto di vista della condizione, di Giroud, l’attacco rossonero, a gennaio, non avrà bisogno di innesti dal mercato. In cantiere, infatti, non ci sono colpi in entrata nel reparto avanzato, a meno che non si presenti un’occasione da cogliere al volo (chissà!).