Milan, tutte le operazioni ufficiali di questo mercato estivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è appena conclusa la sessione di calciomercato estiva per la stagione 22/23. Una finestra di mercato lunga e pregna di operazioni, sia in entrata che in uscita, per i rossoneri. Per il Milan il totale conta ben 21 operazioni ufficiali per la prima squadra: vediamole nel dettaglio.

ACQUISTI

Divock Origi: arrivato dal Liverpool a parametro zero. Contratto fino al 2026

Alessandro Florenzi: comprato a titolo definitivo dalla Roma per 2,7 mln di €. Contratto fino al 2025

Junior Messias: comprato a titolo definitivo dal Crotone per 4,5 mln di €. Contratto fino al 2024

Antonio Mirante: rinnovo di contratto fino 2023

Zlatan Ibrahimovic: rinnovo di contratto fino al 2023

Charles De Ketelaere: comprato a titolo definitivo dal Club Bruges per 32 milioni di euro + 3 di bonus. Contratto fino al 2027.

Malick Thiaw: comprato a titolo definitivo dalle Schalke 04 per 6 milioni di euro. Contratto fino al 2027.

Aster Vranckx: prestito di 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 12, eventuale contratto fino al 2027.

Sergino Dest: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro, eventuale contratto fino al 2027.

CESSIONI

Lorenzo Colombo: ceduto in prestito al Lecce con diritto di riscatto e controriscatto

Leo Duarte: ceduto a titolo definitivo all'İstanbul Başakşehir

Jens-Petter Hauge: ceduto all'Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro

Frank Tsadjout: ceduto alla Cremonese a titolo definitivo

Marco Nasti: ceduto al Cosenza in prestito

Mattia Caldara: ceduto allo Spezia in prestito

Samu Castillejo: ceduto al Valencia a titolo definitivo

Daniel Maldini: ceduto allo Spezia in prestito

Alessandro Plizzari: ceduto al Pescara a titolo definitivo

Marco Brescianini: ceduto al Cosenza in prestito

Franck Kessie: svincolato

Alessio Romagnoli: svincolato