Milan-UEFA, i dettagli dell'accordo dopo la pubblicazione del Consent Award

Con la pubblicazione di un "Consent Award", ovvero una posizione condivisa tra le parti, il TAS ha annunciato l'esclusione del Milan dalle coppe europee per la stagione 2019/20 (per mancato rispetto del break even durante i periodi 2015-2016-2017 e 2016-2017-2018) in sostituzione alle sentenze emesse dalla Camera Giudicante il 20 novembre 2018 e dalla Camera investigativa in data 10 aprile (entrambe sotto ricorso al TAS). La sentenza dello scorso novembre rappresentava una vera e propria mannaia per il club rossonero (rientro nei parametri FPP entro il 20/21, multa da 12 milioni di euro, lista UEFA ridotta a 21 giocatori), mentre quella di aprile deferiva ulteriormente il Milan per prendere in esame il triennio fiscale che va dalla stagione 2015/16 a quella 2017/18. Ora la Camera Giudicante è chiamata a eseguire un ordine procedurale che prenda atto dell'arbitrato e che ponga fine al procedimento "AC-01/2019" relativo al triennio 2016-2017-2018.

A questo punto il caso Milan dovrà tornare alla Camera Giudicante che, adesso, ratificherà quanto detto dal Tribunale di Losanna. Il Milan e la UEFA, tra giornate di lunedì e martedì, hanno trovato la quadra sul fatto che i due procedimenti potessero essere conclusi con il Consent Award. Cosa succederà ora? Il club rossonero non è più vincolato ai rigidi paletti imposti dalla sentenza dello scorso novembre, in quanto la Camera Giudicante allungherà i tempi del break even, rendendo quindi meno problematico (in termini economici e sportivi) il rientro nei parametri del FPP. Si va quindi verso un "settlement agreement" con la UEFA, obiettivo che lo scorso anno non era stato raggiunto. Un procedimento da cui si può rientrare anche in tempi piuttosto brevi, come accaduto all'Inter. E' difficile esultare per l'esclusione da una competizione europea, ma con questo accordo ora il Milan può ragionare con più serenità in ottica futura.