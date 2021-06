Milan, un altro centrocampista dopo Tonali: Bakayoko si offre, per Kamara c'è distanza col Marsiglia

Oltre al riscatto di Sandro Tonali (l’accordo col Brescia è ormai vicino), il Milan vuole aggiungere un altro centrocampista alla rosa di Pioli, con un obiettivo ben preciso: sopperire all’assenza di Kessie e Bennacer quando i due lasceranno la squadra e gennaio, quindi nel bel mezzo della stagione, per disputare la Coppa d’Africa con le rispettive Nazionali.

BAKA SI OFRE - Non ci sono nomi in evidenza sulla lista di Maldini e Massara, ma idee sì, tante. Nessuna prima scelta, dunque, ma diverse opzioni da vagliare con attenzione. Una pista porta al solito Chelsea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Bakayoko si sarebbe proposto ai rossoneri. Il francese andrà in scadenza tra un anno, quindi i Blues hanno l’ultimissima occasione per monetizzare. Il prestito è perciò da escludere.

DISTANZA CON L’OM - Al Milan piace molto anche Boubacar Kamara, mediano di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Il club francese ha fissato il prezzo del cartellino: per il classe ’99 servono 20 milioni di euro. Siamo distanti dalla proposta milanista di 12 milioni più bonus, ma c’è margine (e tempo!) per trattare.