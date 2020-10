Milan, una settimana al derby: come arrivano i rossoneri alla stracittadina milanese

E’ una partita dall’ampio respiro mondiale. E’ un match dal fascino ineguagliabile. E’ una delle sfide più attese nella stagione rossonera. Il derby di Milano non è soltanto una partita di calcio ma uno status symbol della città meneghina in cui Milan e Inter si danno battaglia per il dominio cittadino. I 22 giocatori in campo non sono gli unici attori di questa opera teatrale del pallone: i tifosi, l’ambiente e i colori sono i co-protagonisti di questo match incredibile. Quest’ultime componenti appena descritte, tuttavia, quest’anno mancheranno e inevitabilmente la partita perderà di fascino e spettacolo. Il match è comunque atteso e la situazione di emergenza non stempera le emozioni di una sfida che il Milan vuole e dovrà affrontare con coraggio e determinazione. Ad una settimana dalla partita facciamo il punto sulla condizione della squadra di Pioli.

CAPITOLO CORONAVIRUS - L’eccezionalità della situazione Covid-19, come detto prima, porta le squadre a dover fare i conti non solo con infortuni e squalifiche ma anche con i contagi e le positività. Seppur il calcio, alle volte, sembri un mondo patinato e immune dalla quotidianità di certo non è esterno alla terribile pandemia che da diversi mesi ha colpito il mondo intero. Limitandoci alla partita tra Milan e Inter, il Coronavirus ha privato i nerazzurri di giocatori importanti e recentemente ha colpito anche il Milan: dopo Duarte e Ibrahimovic, con quest’ultimo recentemente guarito, i rossoneri si sono visti privare di Matteo Gabbia. Il giovane difensore italiano, in questo inizio di stagione, è stato titolare inamovibile dei rossoneri complici le assenza di Romagnoli e Musacchio. Il rientro dall’infortunio del capitano rossonero colma, in parte, l’assenza di Gabbia ma lascia il Milan in una situazione di grande emergenza in difesa.

RECUPERI IMPORTANTI - Il contraltare dell’assenza di Gabbia è colmato, come anticipato prima, da recuperi importanti. Il primo è quello di Ibrahimovic, recentemente negativizzatosi e pronto a rendersi disponibile per il derby. Il secondo, invece, è proprio Romagnoli che tornato dall’infortunio riformerà con Kjaer la solida coppia difensiva intravista nel finale di campionato. I rossoneri attendono, sempre in settimana, il responso della risonanza di Rebic: il ritorno del croato potrebbe essere un altro recupero importante in vista del derby milanese. Il match è importante e difficile: il Milan lo sa ed è a conoscenza che per affrontare la formazione di Conte avrà bisogno dei suoi uomini migliori.