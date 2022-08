Milan, urge un rinforzo in mediana. Dopo il forfait di Krunic ce n'è ancora più bisogno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rade Krunic, domani, contro l'Atalanta, non sarà disponibile per uno stiramento al retto femorale della coscia sinistra. L'entità dell'infortunio, come riferito dal tecnico rossonero nell'intervista odierna nella pancia di Milanello, è ancora da valutare e, dunque, è ancora difficile stimare i tempi di recupero del bosniaco. Quello che è certo, però, è che oggi serve a maggior ragione un rinforzo sulla mediana, visto che al momento il tecnico rossonero può contare sull'apporto di quattro giocatori: Ismael Bennacer, Sandro Tonali, Tommaso Pobega e Tiemoue Bakayoko.

URGE UN CENTROCAMPISTA - Inoltre, qualora il francese dovesse lasciare il club rossonero, l'allenatore del Diavolo vedrebbe ridursi a tre i giocatori disponibili per affrontare le prossime giornate (in attesa, ovviamente, del rientro di Krunic). Coperta corta per poter competere su due fronti - Serie A e Champions League - in un tour de force che durerà fino alla settimana che precederà il Mondiale in Qatar (inizio fissato per domenica 20 novembre) e che porterà tutti i giocatori delle squadre che parteciperanno alle competizioni europee allo stremo. Si giocherà ogni tre/quattro giorni e, in una parte così decisiva del campionato (come dichiarato pubblicamente da quasi tutti gli allenatori), Pioli non dovrà essere obbligato a giocare con il freno a mano tirato. Ora non resta altro che aspettare novità sia dall'infermeria che dal mercato, con la Champions League che ormai è alle porte. Il candidato numero uno ad approdare sotto la Madonnina, sponda rossonera, è Raphael Onyedika del Midtjylland (classe 2001), ma con i danesi deve essere trovato ancora l'accordo sulla valutazione del giocatore (e, ad oggi, la differenza è di circa 5-6 milioni di euro).