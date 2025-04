Milan, verso l'Atalanta con due dubbi: Maignan e Gimenez ci saranno?

Domenica sera contro l'Atalanta, il Milan ha un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria, per tenere vive le speranze di conquistare la qualificazione all'Europa o alla Conference League della prossima stagione. Nonostante tre giorni dopo è in programma la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (si ripartirà dall'1-1 dell'andata), Sergio Conceiçao metterà in campo la formazione migliore e spera di recuperare anche due giocatori importanti come Mike Maignan e Santiago Gimenez che al momento sono in dubbio.

DOMANI IN GRUPPO - Il portiere e l'attaccante ci saranno contro l'Atalanta? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina questi aggiornamenti sulle loro condizioni: Maignan, dopo il trauma cranico di una settimana fa a Udine in seguito ad un duro scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez e alcuni giorni di riposo assoluto, è tornato ieri ad allenarsi a Milanello, ma lo ha fatto individualmente. Stesso programma anche oggi, mentre il rientro in gruppo avverrà nella giornata di domani (il protocollo medico per infortuni alla testa impedisce ad un giocatore di giocare partite ufficiali e allenarsi insieme ai compagni per sette giorni).

DUBBIO GIMENEZ - Se sarà in campo domenica, dipenderà dalle sue sensazioni. Il francese vorrebbe giocare già contro l'Atalanta, ma a Milanello si deciderà con la massima cautela e per questo non è escluso che si riprenda il posto tra i pali solo nel derby di Coppa Italia di mercoledì. Oltre a Maignan, in dubbio c'è anche Santiago Gimenez che ieri si è allenato ancora a parte. Il centravanti messicano spera di aggregarsi ai compagni tra oggi e domani ed essere almeno in panchina domenica sera contro i bergamaschi.