Mister Pioli, il gran visir del calcio moderno

Un elogio, sì, il titolo. Ma non basterebbe per ringraziare mister Pioli e per il nuovo tipo di calcio che sta offrendo ai tifosi del Milan, in primis, ed al panorama italiano. La sua squadra, plasmata a mani nude come un vaso di terracotta, è diventata totale, con un'intensità di gioco monstre. È inevitabile dire, dunque, che Pioli abbia iniziato un processo graduale di "revolución" nel nostro campionato. Dalla prima alba rossonera, sorta esattamente 730 giorni fa, sono cambiati tanti interpreti, è vero, ma la filosofia è rimasta sempre la stessa, dominare e divertire. Una mentalità figlia di ore ed ore di studio meticoloso in ufficio.

Il mister è un uomo piuttosto scrupoloso e lo si nota dai continui perfezionamenti dei dettagli e dalla conseguente crescita, congiunta, della squadra. Tutti i giocatori lo seguono alla lettera perché hanno capito il valore e l'esperienza di un allenatore con la "a" maiuscola. E tutto quindi diviene più semplice, sia per lui che per gli stessi calciatori. L'allenamento è diventato un piacere, più che un dovere. L'orologio, a Milanello, è finalmente tornato a scorrere più veloce durante le sessioni di preparazione. Ma ovviamente (per questa crescita esponenziale) una menzione per Kjaer, Ibrahimovic e Maldini deve essere obbligatoria, poiché sono stati capaci di trasformare radicalmente la squadra, donando ai singoli il proprio curriculum.

Pioli, per concludere, è il gran visir del calcio moderno, l'ambasciatore del bel gioco, ed entra di diritto, al secondo compleanno personale con il Milan, nel club dei visionari. Un innovatore totale, in perfetta armonia con il progetto della società. Ma ora si attende solamente il matrimonio, che potrebbe arrivare a breve...