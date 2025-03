MN - Adli, situazione di standby con la Fiorentina: ecco da cosa dipende

vedi letture

Il riscatto di Yacine Adli da parte della Fiorentina è legato, sostanzialmente, a quello che sarà il prossimo allenatore della viola. Raffaele Palladino è sempre più in bilico e da Firenze arrivano sempre più voci sul fatto che, in estate, difficilmente sarà ancora lui a guidare la squadra toscana. E questo pone in standby anche la posizione di Adli.

Valutazioni a fine stagione

Quando c’è aria di cambiamenti in panchina, i primi a finire nella fascia d’incertezza sono certamente i giocatori in prestito con diritto di riscatto, ovvero la situazione attuale di Yacine Adli alla Fiorentina, con la viola che potrebbe riscattarlo per 10 milioni dopo averne versati due per il prestito in estate. Prima dell’infortunio, Adli aveva preso un ruolo centrale dentro al centrocampo della Fiorentina, diventando un punto di riferimento per i compagni in campo così come si è subito dimostrato un grande aggregatore fuori dal campo, dote che lo rese tra i giocatori più ben voluti dello spogliatoio del Milan.

Stesse valutazioni

Milan e Fiorentina, oltre alla situazione Adli, hanno anche in ballo il possibile riscatto di Riccardo Sottil da parte dei rossoneri proprio per 10 milioni di euro, la medesima cifra che la viola dovrebbe versare nelle casse milaniste per trattenere Adli. Entrambi i club hanno sempre fatto filtrare che le due operazioni sono da considerare slegate tra di loro, ma in questo caso potrebbe esserci un reciproco interesse nel far quadrare le cose, visto che entrambi i giocatori hanno le medesime quotazioni di mercato. Servirà ancora un po’ di tempo e, soprattutto, il nuovo allenatore della Fiorentina per dare ad Adli un indirizzo preciso per il prossimo anno con il calciomercato che non dorme davvero mai.