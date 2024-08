MN - Ancora nessuna offerta per Bennacer: permanenza al Milan più vicina

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, a 48 ore dalla chiusura del calciomercato, Ismael Bennacer è sempre più orientato a rimanere al Milan.

Il giocatore non ha ricevuto un’offerta concreta così come il Milan non ha avuto offerte ufficiali dai club arabi che hanno manifestato solo un interessamento per il giocatore, senza mettere i soldi sul piatto.

La non partenza di Bennacer andrebbe così a bloccare la trattativa per Manu Kone del ‘Gladbach a meno che non esca, nelle prossime ore, almeno un altro giocatore straniero dalla rosa di Fonseca.