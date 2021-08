MN - Bakayoko, Castillejo, Corona e Pobega: il punto sul mercato rossonero (PODCAST)

Il mercato del Milan vive, come quello di tutte le società, la fase finale. Tra operazioni in entrata e in uscita, sono diversi i movimenti che Maldini e Massara dovranno portare a termine. Il più imminente è quello di Tiemoué Bakayoko, che dovrebbe finalizzarsi entro il fine settimana. Con il suo arrivo, si sbloccherà il prestito di Pobega al Torino mentre continua il pressing su Corona.

