MN - Bakayoko è arrivato a Milano: tutti i dettagli della trattativa

Tiemoue Bakayoko è sbarcato poco fa a Linate con un volo privato. Dopo aver rinnovato il proprio contratto con il Chelsea fino al 2024, il centrocampista francese si legherà al Milan per due stagioni, al termine delle quali i rossoneri potranno esercitare il diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro (la formula potrà cambiare, diventando obbligo, al verificarsi di determinate condizioni, ndr). Bakayoko, ora, raggiungerà l'hotel in centro in attesa di svolgere domani tutto l'iter che ufficializzerà il suo trasferimento: dalle visite mediche alla firma, passando per l'idoneità sportiva. Il giocatore, ovviamente, non andrà in panchina nel match di San Siro contro il Cagliari.

Il francese, dunque, è pronto per iniziare la sua seconda avventura rossonera (in cui presenziò in 42 partite tra tutte le competizioni), dopo due stagioni di prestito al Monaco ed al Napoli.