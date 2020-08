MN - Bakayoko, il Milan lavora per prenderlo alle sue condizioni. L’ingaggio a Londra è di 6 mln lordi  

Il Milan sta lavorando da tempo su Tiémoué Bakayoko, perché è un giocatore che piace alla proprietà Elliott, per caratteristiche fisiche e atletiche. La trattativa con il Chelsea però non è semplice perché i rossoneri vogliono abbassare le pretese economiche dei Blues e portarlo via attorno ai 20 milioni di euro. Bakayoko ha più volte dichiarato di voler tornare e ha dato da tempo il suo ok per rivestire la maglia rossonera. La novità è sull’ingaggio che percepisce a Londra, perché Bakayoko attualmente guadagna 6 milioni di euro lordi e non netti, dunque un ingaggio che potrebbe rientrare nei parametri del Milan con qualche piccola rinuncia. Il problema dunque non è tra il giocatore e il Milan ma con il Chelsea, che però dovrà cedere giocatori in esubero e dunque alla lunga potrà accontentarsi di un’offerta al ribasso pur di liberarsi del centrocampista.

di Antonio Vitiello