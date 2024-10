MN - Bologna-Milan a rischio rinvio? Tutto quello che c'è da sapere a 48 ore dalla partita

L’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna non ha risparmiato la città di Bologna, dove si dovrebbe giocare la partita di sabato sera tra i rossoblù ed il Milan. La situazione metereologica è costantemente tenuta sotto osservazione dalle autorità preposte, in particolar modo dalla Prefettura della città che sta già gestendo una situazione molto complicata, con l’allerta rossa indetta per la giornata di domani.

DECIDE IL PREFETTO

Bologna-Milan non sarà rinviata d’ufficio dalla Lega Serie A, che come le due squadre, è spettatore delle decisioni che verranno prese dal prefetto di Bologna in merito alla gara. La zona del Dall’Ara, tra l’altro, risulta essere una delle più colpite della città dal maltempo e anche questo aspetto potrebbe incidere sulla decisione delle autorità locali. Le previsioni meteo, sempre soggette a cambiamenti, mettono piogge forti per la giornata di domani mentre sabato non dovrebbero esserci rovesci, ma il monitoraggio è tutto in divenire. Anche un'eventuale disputa della partita a porte chiuse dipenderà dalla decisione del Prefetto.

CALENDARIO FITTO E SQUALIFICHE

Tra l’altro un eventuale rinvio di Bologna-Milan metterebbe in difficoltà anche la Lega Serie A nell’individuare una finestra idonea per il recupero di tale gara. Le due squadre sono impegnate fino a gennaio in Champions League e il Milan, in più, dovrà recuperare la partita con il Como vista la sua partecipazione alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Dunque, in caso di rinvio, Bologna-Milan non potrebbe essere recuperare prima di febbraio-marzo anche in base al cammino in Coppa Italia. Se ci dovesse essere il rinvio, per il Milan ci sarebbe una doppia beffa perché Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, attualmente squalificati per un turno, dovrebbero scontare le loro giornate di stop martedì sera contro il Napoli.