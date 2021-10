MN - Brahim, il Milan lo riscatterà dal Real. Occhi su Kamara per il dopo Kessie (PODCAST)

Brahim Diaz si è preso il Milan. E lo ha fatto con i fatti, non con le chiacchiere. Il 10 rossonero, fin dallo scorso anno, è sempre stato considerato dalla dirigenza un giocatore di un’altra categoria e, adesso, lo sta dimostrando. I tifosi lo adorano, hanno buttato via tutti i pregiudizi estivi del “eh ma è troppo debole fisicamente” per lasciare spazio a ragionamenti molto più positivi. La curva, per lui, ha rispolverato il coro di Weah e Kakà (segnale importante della considerazione che il cuore del tifo ha per il ragazzo) e Pioli non può fare a meno di lui.

Il Milan, inteso come società, ha tutta l’intenzione di attivare la clausola da 19 milioni prevista dall’accordo con il Real Madrid per trattenere a Milanello Brahim, che a Milano sta benissimo ed è sempre più al centro del mondo rossonero.

Capitolo rinnovo di Kessie: il giocatore non sta facendo seguito alle parole rilasciate alla Gazzetta durante le Olimpiadi. La distanza tra la domanda e l’offerta è ancora importante e nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare passi in avanti per arrivare a un accordo. Ecco perché i rossoneri stanno guardando con interesse a un profilo già trattato in estate, ovvero Kamara del Marsiglia

I dettagli nel podcast odierno.