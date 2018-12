MN - Calabria dovrebbe giocare come mezzala al posto di Bertolacci. Abate terzino

L'emergenza a centrocampo in casa rossonera deve registrare una nuova defezione. Andrea Bertolacci, infatti, soffre di un'infiammazione ai tendini del flessore e, per questo motivo, non farà parte della gara dall'inizio. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, al suo posto dovrebbe esserci Davide Calabria. Il classe 1996 dovrebbe far parte di un centrocampo a tre con Mauri davanti alla difesa e Calhanoglu mezzala a sinistra. Abate, invece, tornerà a giocare come terzino.