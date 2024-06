MN - Camarda-Milan, c’è la firma! Dettagli e retroscena di una lunga trattativa

Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Un momento molto importante, che culmina una prima parte di giugno da protagonista per l’attaccante classe 2008 che, solo pochi giorni fa, si è laureato campione d’Europa con l’Italia Under 17 vincendo anche il premio come MVP della manifestazione. È la dolce conclusione di una trattativa seria, importante, che ha visto uno dei top talenti europei coinvolto – forse anche troppo – nelle cronache del calciomercato.

L’accordo

Camarda ha firmato un contratto che avrà decorrenza dal 1° luglio e che lo legherà al Milan per i prossimi 3 anni, ovvero fino al 30 giugno 2027. È questa la durata massima degli accordi che un 16enne può sottoscrivere secondo le normative vigenti. L’ingaggio sarà inferiore al milione di euro, ma ciò che è prevalsa in maniera forte, nel corso di questi mesi, è stata la volontà decisiva di Camarda di voler rimanere al Milan. Le offerte da tutti i top club europei non sono mancate, dall’Inghilterra alla Spagna fino alla Germania e c’è stato un momento, durante questi mesi di discussioni, in cui sembrava che Francesco potesse scegliere un cammino al di fuori dall’Italia per il suo futuro imminente. Invece, alla fine, così non è stato. E non solo per questioni economiche.

Rapporti e mediazione

A condurre la contrattazione, per il lato del ragazzo, ci sono stati Marianna Mecacci e Giuseppe Riso mentre per il Milan la trattativa è stata portata avanti dall’ad Giorgio Furlani, che insieme ai suoi interlocutori ha saputo trovare la quadra del cerchio per consentire e Camarda di continuare ad essere un giocatore del Milan e crescere dentro un ambiente che lo ha protetto e, allo stesso tempo, portato agli onori della ribalta.

Programma di sviluppo

Ma cosa prevede, oltre allo stipendio, il programma condiviso da Camarda e dal Milan? Una crescita importante, che vedrà Francesco far parte della sempre più imminente formazione Under 23 che sarà allenata da Daniele Bonera. Quindi, si allenerà tutti i giorni a Milanello, dove la sua crescita sarà monitorata quotidianamente, specialmente dal prossimo allenatore della prima squadra ossia Paulo Fonseca. Il piano è quello di testare Camarda in un campionato adulto come la Serie C per poi riavvicinarlo, con ancora più preparazione fisica e tecnica, al gruppo della prima squadra che – nei mesi scorsi – lo aveva già adottato e ben accolto. Nulla è stato lasciato al caso, adesso starà a lui godersi prima le ferie e poi rimettere la testa sul presente. Che sarà ancora a tinte rossonere.