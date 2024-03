MN - Clima sereno in squadra nella rifinitura pre Slavia Praga-Milan. (Quasi) tutti a disposizione di Pioli: le ultime di formazione

Il Milan sta sostenendo in questi minuti a Milanello la rifinitura in vista della sfida contro lo Slavia Praga, prevista per domani alle 18:45 in Repubblica Ceca e valida per il ritorno degli ottavi di Europa League dopo il 4-2 di San Siro in favore dei rossoneri.

Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it presso il Centro Sportivo di Carnago, alla seduta agli ordini di mister Stefano Pioli sono presenti tutti i calciatori in rosa, eccezion fatta per il lungodegente Pobega e lo squalificato Florenzi. Come di consueto, la rifinitura è iniziata con un leggero e divertente torello, per poi proseguire con una parte di natura tattica chiusa alle telecamere.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Rafael Leao e Olivier Giroud torneranno titolari in casa dello Slavia Praga: il portoghese ha saltato l'ultima partita di campionato contro l'Empoli per squalifica, mentre il francese ha iniziato dalla panchina per lasciare spazio a Luka Jovic come centravanti (l'ex Arsenal e Chelsea è entrato in campo nella ripresa). A completare l'attacco milanista ci sarà Christian Pulisic a destra e Ruben Loftus-Cheek come trequartista.

In difesa, Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Alessandro Florenzi e dunque come terzino destro agirà capitan Davide Calabria. A sinistra confermatissimo Theo Hernandez, mentre c'è un ballottaggio in mezzo per il compagno di reparto di Fikayo Tomori: Simon Kjaer o Matteo Gabbia? Molto dipenderà anche dalle condizioni del centrale italiano (dopo Milan-Empoli, Pioli ha dichiarato: "Gabbia era affaticato ad entrambi i polpacci giovedì"). A centrocampo, infine, in tre si giocano le due maglie da titolare: Yacine Adli, Tijjani Rejnders e Ismael Bennacer.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria Gabbia Tomori Theo Hernandez

Reijnders Adli

Pulisic Loftus-Cheek Leao

Giroud