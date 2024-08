MN – Doppia operazione Abraham-Saelemaekers: importante fase di stallo

Dopo una giornata di contatti e di discussioni, si registra una forte fase di stallo tra Milan e Roma nella doppia operazione di calciomercato che avrebbe dovuto portare Tammy Abraham in rossonero e Alexis Saelemaekers in giallorosso. Le criticità si sarebbero verificate nella struttura economica della doppia trattativa, con valutazioni discordanti e necessità di entrambi di club di non mettere un segno meno a bilancio accanto ai nomi dei due calciatori.

C’è ancora qualche ora per provare a trovare la quadra del cerchio, ma più passa il tempo e più c’è la sensazione che le cose possano arenarsi a meno che la Roma, soprattutto, non ammorbidisca la sua posizione in merito al cartellino dell’attaccante inglese, con Abraham che vorrebbe vedersi confermato l'ingaggio che percepisce attualmente alla Roma, che è sui 4.5/5 milioni annui più bonus.