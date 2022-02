MN - Emirates-Puma, importanti segnali sui rinnovi di contratto: gli aggiornamenti

Come abbiamo sempre raccontato in materia di conti e di analisi del bilancio, c’è spesso una stretta correlazione tra gestione economica e risultati sul campo, specie se la strategia e la visione della proprietà punta a migliorare la prima per poter investire con più forza nella seconda. È il gioco dei vasi comunicanti dove il raggiungimento della stabilità economica, con le proiezioni che parlano di un possibile 0 tra entrate ed uscire nel bilancio 2022-23, è propedeutico a investimenti forti sul mercato per prendere giocatori che possano farti fare, ancora di più, la differenza.

SEGNALI IMPORTANTI DA EMIRATES

Nella settimana del derby, la delegazione milanista guidata da Ivan Gazidis, si è recata a Dubai per presenziare a Expo 2020. Qui, il CEO milanista ha avuto modo di parlare direttamente con i vertici di Emirates, main sponsor del club e con i quali il rapporto va avanti dal 2007 quando divennero partner per poi diventare sponsor di maglia. Sul tavolo delle discussioni la possibilità di un’estensione dell’attuale partnership che, stando all’ultimo bilancio, garantisce circa 14.2 milioni di euro annuì in base ai bonus. I colloqui sono stati prolifici, con i rappresentanti di Emirates che hanno dato segnali positivi in tal senso visto che il Milan viene visto come un top partner alla stregua del Real Madrid. Ci sarà modo di entrare nei dettagli della trattativa nel corso dei prossimi mesi, ma la sensazione è che possano arrivare nuovi denari nelle casse con un nuovo accordo, prolungato nel tempo.

PUMA SPINGE

Anche con Puma, i rapporti sono ottimali. È evidente che un Milan costantemente in lotta per le posizioni di vertice e presenza fissa in Champions League sia un plus anche per il brand tedesco, che oggi garantisce 13 milioni annui di sponsorizzazione. Già nei mesi scorsi ci sono stati segnali interessanti verso un possibile prolungamento dell’accordo con ritocco verso l’alto delle cifre garantite. Il Milan, dunque, conferma il suo appeal internazionale e l’area marketing e commerciale è al lavoro per concludere nuove sponsorizzazioni e rivedere alcuni accordi di partnership (BMW) per cercare di farli diventare sponsor. La strada è giusta, serve continuare a far bene sul campo e fuori per poter uscire dal pantano ereditato da Elliott nel 2018 e proiettare il Milan verso una nuova dimensione. Quella che, di base, gli spetta di diritto.