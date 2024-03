MN - Fofana sul Milan: "È un top club ma prima aiuto il Monaco ad andare in Champions"

Un'apertura vera e propria quella di Youssouf Fofana verso il Milan. Il centrocampista francese del Monaco è uno dei pallini della dirigenza rossonera in vista della prossima estate per rinforzare la mediana. Intercettato da MilanNews.it al termine della partita di Ligue 1 tra Metz e Monaco allo Stade Saint-Symphorien il 25enne ha dato piena disponibilità ai rossoneri spiegando però che prima vuole aiutare il club del Principato a raggiungere la qualificazione in Champions League.

Youssouf, ormai da giorni non si parla di altro: il Milan è sulle sue tracce. Le piacerebbe arricchire la colonia francese a Milanello?

"Penso che il Milan sia un club davvero enorme. Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. Ma a parte le chiacchiere in Italia rimango concentrato sulla mia missione".

Ovvero?

"Quella di portare il Monaco in Champions League che sarà coma una maratona. Da qui a fine stagione ogni partita è come una finale. E ne rimangono sette da giocare. Dobbiamo 'grattare' dei punti dove dobbiamo dare tutto ad ogni partita. Quando giochi nel Monaco sai che la Champions è l'obiettivo naturale del club".

Quindi la Champions League la giocherai a Montecarlo e non al Milan l'anno prossimo?

"Come già detto, il Milan è uno dei più grandi club al mondo con una bacheca importante ma il mio focus attualmente è qualificarmi in Champions col Monaco".

di Alessandro Schiavone