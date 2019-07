MN - Giampaolo: "Soddisfatto di come la squadra sta apprendendo i concetti. Modric e Bennacer? Parlate con la società"

Queste le parole di Marco Giampaolo prima della partenza della squadra per Boston, dove il Milan farà base nella mini tournée americana che vedrà i rossoneri giocare contro Bayern Monaco e Benfica:

Sui primi 15 giorni di Milan: “Sono stati giorni di ottimo lavoro. Ho trovato un gruppo di calciatori curiosi e con un alto livello di curiosità e disponibilità. Le strutture di Milanello sono fantastiche. Sono contento di questi 10 giorni, siamo in luna di miele. I giocatori sono stati straordinari nell’applicazione”.

Sulla costruzione della squadra: “Ho grande fiducia nel lavoro dei dirigenti. Hanno qualità e competenza e sono fiducioso. Il tempo sarà determinante e siamo tutti legati agli aspetti temporali. Ne sono consapevole. La situazione ottimale è quella di lavorare con un gruppo formato dall’inizio, ma io non mi lamento”.

Su Suso trequartista: “Mi ha dato grande disponibilità per lavorare in quel ruolo. Lo ha fatto anche molto bene. È un giocatore forte che ha visione di gioco, che salta l’uomo. Sono contento di lui. Suso è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato e le situazioni che vanno al di sopra di me, non mi competono. Dovete parlarne con Maldini, Boban e Massara. Io oggi alleno 22 giocatori e cerco di tirare fuori il meglio da loro”.

Su Cutrone: “L’ho solo visto, non l’ho ancora allenato. Dovrà lavorare a regime e con il tempo che avremo a disposizione per lavorare, lo valuterò. Le valutazioni le facciamo tutti i giorni”.

Sulle amichevoli: “Devo dire che in questa settimana i ragazzi sono andati oltre le mie aspettative per la capacità di apprendere i concetti. Mi aspetto di consolidare certi concetti e migliorarne altri. Il tempo può essere il mio primo alleato”.

Sui suoi meccanismi di gioco: “Sono dalla mattina alla sera con la testa dentro al Milan. Il mio unico e solo pensiero è il Milan. Bisogna aver pazienza e tempo, ma sono sicuro di potercela fare”.

Sul mercato: “Speriamo finisca prima del 2 settembre. Io penso a lavorare con grande entusiasmo e quando ho risposte positive da parte dei calciatori, mi fa piacere. Il mercato mi piace poco”.

Su Modric: “Dovete chiedere a Maldini”

Bennacer: “Ha vinto la coppa d’Africa, per il resto non posso dire altro”.