MN - Giroud firmerà il rinnovo entro dieci giorni: ingaggio confermato a 3.5 milioni di euro

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue incessantemente il lavoro del Milan sul fronte rinnovi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, che già nella giornata di ieri aveva fornito dettagli significativi sulla trattativa in corso (CLICCA QUI), entro dieci giorni Olivier Giroud firmerà un nuovo contratto con la società rossonera. C'è tanta soddisfazione fra le parti, dato che l'attaccante francese è uno dei pilastri della formazione di Stefano Pioli. L'ingaggio del classe '86 sarà confermato a 3.5 milioni di euro per una stagione, senza opzione per il secondo anno. Una notizia sicuramente molto rassicurante e importante per il Milan, che potrà contare anche nel prossimo futuro sul proprio attaccante.