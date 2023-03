MN - Rinnovo Giroud, c'è ottimismo per la firma: i dettagli

MilanNews.it

È stato un incontro positivo quello che si è tenuto a Casa Milan tra gli agenti di Olivier Giroud, Michael Manuello e Vincenzo Morabito, e la dirigenza sportiva del club, ovvero Paolo Maldini e Ricky Massara. Il summit, durato circa un’ora, ha portato a dei passi in avanti verso l’accordo che il Milan e l’attaccante francese vogliono provare a raggiungere per proseguire per almeno un’altra stagione insieme. Filtra ottimismo da entrambe le parti e questo aspetto non è di poco conto.

Olivier Giroud ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia milanista, è stato uno dei protagonisti dello scudetto e vuole proseguire la sua avventura a Milano, dove si sente amato e apprezzato. Inoltre il francese, che ormai fa parte del senato dello spogliatoio milanista, è integrato totalmente nel progetto rossonero, è stimato da tutto l'ambiente ed è diventato uno degli idoli indiscussi dei tifosi, tanto è vero che la sua numero 9 è tra le maglie maggiormente vendute dagli store ufficiali del Milan, siano essi fisici che online.