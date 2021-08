MN - Ibra, un rientro che procede bene: tutti lo aspettano, lui scalpita (PODCAST)

Avete presente un animale feroce chiuso in una gabbia? Bene, ecco la metafora perfetta per riassumere lo stato attuale di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, entrato nella sesta settimana post operatoria, sta lavorando intensamente in palestra, ma la sua volontà è quella di rimettere piede in campo il prima possibile perché dei pesi, della cyclette e del tapis-roulant non ne può più.

A Milanello, però, non vogliono correre rischi e solamente quando tutti i test avranno dato esito positivo, allora arriverà il semaforo verde per iniziare il programma personalizzato che, gradualmente, lo porterà al rientro in gruppo.

I dettagli nel podcast odierno.