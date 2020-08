MN - Il punto mercato: Ibra, ci siamo quasi. Brahim vicino, Baka e Rebic ad un passo. Aurier tramonta

Con il primo allenamento svolto questa mattina a Milanello, è iniziata ufficialmente la nuova stagione dei rossoneri. Mentre si muovono i primi passi sui campi di Carnago, Maldini e Massara lavorano per consegnare a Stefano Pioli una rosa migliore rispetto alla stagione appena conclusa. Il borsino del mercato odierno racconta di un passi in avanti per quanto riguarda Ibrahimovic, Brahim Diaz, Bakayoko e Rebic. Definitivamente tramontata, infine, la pista Aurier.

IBRAHIMOVIC - Una giornata clou per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Come riferito da Sky Sport, il Milan ha effettuato un rilancio che pare decisivo, le parti ora sono vicinissime e già domani potrebbe arrivare la firma sul contratto.

BAKAYOKO - Il Milan è ad un passo dal definire il ritorno di Tiemouè Bakayoko con il Chelsea. Dopo l'apertura da parte dei Blues al prestito con diritto di riscatto, l'affare è ormai delineato: entro pochi giorni il centrocampista francese si trasferirà in rossonero sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

BRAHIM DIAZ - Brahim Diaz è vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. I buoni rapporti tra Milan e merengues, rinsaldati dall'affare Theo Hernandez, dovrebbero portare il giovane talento spagnolo a vestire i colori rossoneri. L'affare può sbloccarsi entro fine settimana, anche se i due club stanno valutando se inserire un diritto di riscatto o meno.

REBIC - Dopo l'incontro avvenuto ieri in un hotel nel centro di Milano tra Maldini, Massara e Fali Ramadani, agente di Ante Rebic, questo pomeriggio un collaboratore dello stesso agente del croato ha fatto visita alla dirigenza rossonera a Casa Milan. Sono stati fatti ulteriori passi in avanti per far sì che l'ex Eintracht Francoforte si trasferisca al Milan a titolo definitivo già in questa stagione, nonostante sia in prestito per un'altra annata dal club tedesco.

AURIER - Le parole di questa mattina di Massara non lasciano spazio a interpretazione: Serge Aurier non è più un obiettivo del Milan. Il Tottenham per lasciar partire il proprio terzino chiede una cifra troppo alta rispetto alle valutazioni della dirigenza rossonera. Viene depennato, dunque, uno dei nomi più caldi accostati al Diavolo nelle ultime settimane.

BEGOVIC - Dopo l'addio di Reina, destinato alla Lazio, il Milan sta parlando con Asmir Begovic per tenerlo un altro anno. Il portiere bosniaco era in prestito secco dal Bournemouth, prolungato dal 30 giugno fino al termine della scorsa stagione sportiva. Anche oggi c'è stato dialogo tra il giocatore e la società rossonera.