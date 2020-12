MN - Il punto sugli infortunati: per Ibra controllo nelle prossime ore, Kjaer ha svolto l'allenamento in gruppo

Nella giornata odierna diversi giocatori rossoneri si sono presentati al centro sportivo di Carnago per la ripresa (facoltativa, da domani il ritrovo obbligatorio) degli allenamenti. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it questi sono gli aggiornamenti che arrivano da Milanello sugli infortunati: Kjaer ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo. Lavoro personalizzato per Castillejo, uscito per un indurimento al flessore nell'ultima partita di campionato contro la Lazio. Per quanto riguarda Ibrahimovic invece ci sarà un controllo medico al polpaccio nelle prossime ore. Entro dopodomani tutti gli infortunati faranno nuovi controlli.

Di seguito la situazione di tutti i rossoneri indisponibili per vari problemi fisici.

Zlatan Ibrahimovic: soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Possibile rientro: metà gennaio.

Ismael Bennacer: lesione del muscolo bicipite femorale destro. Possibile rientro: metà gennaio.

Matteo Gabbia: lesione distrattiva di primo/secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Possibile rientro: fine gennaio.

Simon Kjaer: lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Possibile rientro: tra la partita col Benevento e quella contro la Juventus.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara