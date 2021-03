MN - L’infortunio di Ibra e i piani sul mercato: è caccia ad una punta

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato 11 partite su 21 ufficiali tra problemi legati al Covid ed infortuni muscolari (è ai box dal 22 novembre) impone - a nostro avviso - un cambiamento importante nelle strategie di mercato dei rossoneri. Paolo Maldini e Ricky Massara, che già stavano iniziando a ragionare sull’ipotesi di prendere un’altra prima punta, adesso si trovano nelle condizioni di dover andare sul mercato per acquistare un centravanti che possa essere non solo utile adesso, ma anche nel corso delle prossime stagioni sportive. La riflessione andrà fatta con grande attenzione, ma probabilmente anche con una certa velocità d’esecuzione perché Ibrahimovic, oltre a saltare Sassuolo e Lazio, dovrebbe rimanere davanti alla tv anche per la gara contro il Benevento e – ad oggi – anche quella contro la Juventus. Dunque, quella che prima era un’idea, adesso si è trasformata in una necessità.

DIFENSORE - Ovviamente non verrà lasciato indietro il difensore centrale, con i rossoneri al lavoro sia su Simakan dello Strasburgo sia per Kabak dello Schalke 04. Entrmabi i giocatori hanno già dato il loro gradimento alla destinazione milanista, ma questo tipo di acquisto potrebbe essere fatto dopo quello dell'attaccante.