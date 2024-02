MN - Leao: "Obiettivo Europa League. Ibra importante. Il mio futuro? Al Milan!"

A margine della presentazione del suo nuovo libro, “Smile”, in un evento, nella Mondadori in piazza Duomo a Milano, moderato dal giornalista Xavier Jacobelli, Rafael Leao ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Queste le dichiarazioni raccolte dagli inviati di MilanNews.it:

La scelta della maglia numero 10: “È una maglia diversa, la maglia dei giocatori che portano qualcosa di diverso in campo. L’ho scelta perché è una maglia importante e mi sentivo un giocatore importante…”.

Il gol contro l’Atalanta, è stato uno dei più belli della tua carriera? “È un gol che volevo fare perché non segnavo da 5 mesi in Serie A (sorride, ndr). Farlo in una partita come quella, davanti ai nostri tifosi a San Siro è stato diverso per me”.

L’esultanza un po’ polemica: “La critica mi spinge. La critica costruttiva, chiaramente. Il calcio però è così, l’importante è come va la squadra”.

La prestazione di domenica come un nuovo inizio? “Ho fatto prestazioni buone anche prima. Mi mancava solo il gol, ho fatto buone partite con assist. Ma quando fai gol è sempre diverso”.

A livello numerico ti sei prefissato un obiettivo da qui a fine stagione per i gol? “Non metto numeri, cerco di sempre di aiutare la squadra. È chiaro che voglio fare sempre gol e assist, ma non ho un numero”.

Quanto è importante la quotidianità di Zlatan Ibrahimovic a Milanello? “Una persona in più, una persona che conosce bene le nostre caratteristiche. È stato un calciatore, la sua mentalità è molto importante e ci aiuta tanto”.

Che ti ha detto il mister dopo domenica? “Si aspetta sempre che io faccia grandi partite, conosce le mie qualità. Mi ha abbracciato dopo la partita perché ha sentito che ho fatto una grande partita”.

Il tuo nome è sempre molto chiacchierato in ottica mercato, dove vedi il tuo futuro? “Al Milan (sorride, ndr)”.

Qual è il giocatore che ti ha impressionato di più quest’anno? “Theo Hernandez”.

La Primavera ha raggiunto i quarti di Youth League: “Sono il futuro del Milan, giovani con grande qualità. Voglio vederli più spesso in prima squadra, è un progetto per il futuro del Milan. Possono arrivare a grande livello”

Obiettivo Europa League? “Step by step. C’è l’andata contro lo Slavia Praga in casa che vogliamo vincere per andare avanti in Europa che è un obiettivo”.