MN - Maldini-Milan, si va verso la separazione: le ultime

Paolo Maldini e il Milan sono vicini alla separazione. L’incontro di oggi avvenuto con Gerry Cardinale è durato pochi minuti e dentro questo faccia a faccia, stando a quanto appreso, Maldini avrebbe ricevuto la notizia della volontà della proprietà di non proseguire il rapporto con lui. Un incontro breve, tranquillo, dove Cardinale ha ribadito la sua stima nei confronti di Maldini ma dove non c’è stato nemmeno il tempo di intraprendere una discussione su quanto fatto e non fatto. Perché non sarebbe servito a nulla, non avrebbe cambiato le carte in tavola di un rapporto difficoltoso tra il direttore dell’area sport e la proprietà americana.

Siamo alle battute finali, perché adesso si dovrà studiare anche la formula comunicativa per annunciare alla tifoseria rossonera una separazione che sarà certamente traumatica vista l’icona rappresentata da Paolo Maldini nel mondo milanista.

Con Maldini lascerà anche Ricky Massara, ottimo professionista e uomo di calcio, che è legato a doppio filo a Maldini, che lo scelse nell’estate del 2019 come suo braccio destro dopo l’addio di Leonardo, andando a formare la triade con Zvone Boban. Non è mai stato in discussione, invece, Stefano Pioli il cui profilo è sempre stato gradito sia a Elliott sia a RedBird e che guiderà il Milan nella nuova era a tinte americane.