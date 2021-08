MN - Milan, conferme su Pellegri: il classe 2001 è un nome seguito dalla dirigenza rossonera

L'anticipazione di Footmercato circa un interesse del Milan per Pellegri trova conferme. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, la società rossonera è interessata all'ex attaccante del Genoa. Il classe 2001, in uscita dal Monaco, potrebbe tornare in Italia e il Milan in questo senso è una delle società più interessate. Il giocatore potrebbe rinnovare con la società monegasca e poi arrivare in rossonero con la formula del prestito.

di Antonio Vitiello