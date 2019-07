MN - Milan-Correa trattativa molto avanzata, operazione da 40 milioni più bonus

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, la trattativa per portare Angel Correa al Milan è molto avanzata. L'attaccante argentino, classe '95, dovrebbe passare in rossonero per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro più 4-5 di bonus. Dopo la cessione di Andrè Silva al Monaco per circa 30 mln di euro, ora i rossoneri hanno praticamente chiuso per l'ex giocatore del San Lorenzo che verrà schierato da seconda punta.

di Antonio Vitiello