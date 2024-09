MN - Milan, Fonseca traballante. Non solo Terzic, si valutano anche Tuchel, Sarri e Conceicao

vedi letture

La posizione di Paulo Fonseca inizia a traballare, se mai è stata solida in questo avvio di stagione rossonero decisamente deludente. Cinque partite ufficiali, quattro di Serie A e una di Champions League, una sola vittoria (4-0 contro un modestissimo Venezia), due pareggi con Lazio e Torino e due sconfitte, contro Parma e Liverpool.

Proprio la partita persa per 1-3 ieri sera contro i Reds di Arne Slot, sfociata poi in una fragorosa protesta del (poco) pubblico di San Siro, mette in bilico il tecnico portoghese: a parte una tournée estiva positiva non è mai riuscito a far vedere la sua mano in un Milan estremamente bisognoso di accorgimenti difensivi in primis. Anzi, la squadra ha continuato a mostrare il fianco a ripartenze ed imbucate che hanno tagliato ripetutamente la difesa come il burro.

Ed ecco perché a pochi giorni dal derby di domenica sera, che a questo punto diventa l’ultima spiaggia (anche se qualche voce dice che ci sia anche qualcuno che spinge per chiudere il rapporto prima della stracittadina) per l’ex allenatore del Lille, i dirigenti rossoneri cominciano a guardarsi intorno se la situazione dovesse precipitare proprio contro i rivali cittadini, oggi impegnati in Champions League contro il Manchester City.

Nel primo pomeriggio vi abbiamo raccontato in esclusiva del contatto telefonico (clicca qui) con Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund attualmente svincolato: il tedesco potrebbe essere una soluzione in caso si arrivasse all’esonero di Fonseca.

Ma non è l’unica pista, visto che ci sono altri allenatori di livello attualmente svincolati, come Maurizio Sarri e Sergio Conceicao. Nelle ultime ore inoltre c’è stato un contatto anche con Thomas Tuchel, allenatore tedesco ex Bayern Monaco e Chelsea. Fonseca si gioca davvero la permanenza in rossonero dopo poche settimane dall’avvio di stagione, il Milan inizia a guardarsi intorno.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.