MN - Milan, Giampaolo sempre più verso l’esonero

Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, è sempre più vicino all’esonero, nonostante la vittoria sofferta ieri contro il Genoa. Le valutazioni del club stanno procedendo verso questa direzione, resta però da individuare il sostituto giusto e in queste ore il Milan sta valutando la figura più corretta. Non è soltanto una questione di risultati che ha messo a rischio la posizione del tecnico, ma di difficoltà nel portare avanti un'idea di gioco dopo tre mesi di operato a Milanello. Le scelte dell'allenatore sono state spesso discutibili e confusionarie, e non ha dato mai l'impressione di poter svoltare. Motivi che stanno portando il club a sostituirlo. Tra i nomi dei sostituti ci sono quelli di Garcia, Pioli e Spalletti ma non si escludono sorprese.

di Antonio Vitiello