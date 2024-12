MN - Milan, il club la pensa come Fonseca: il gol di CDK andava annullato. Non ci sono riflessioni in corso sulla posizione del tecnico

Le parole di ieri di Paulo Fonseca sull'arbitraggio di La Penna sono state piuttosto forti dopo Atalanta-Milan: "Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ora no. Non ho mai discusso degli arbitraggi ma il primo gol è fallo, è chiaro. Non c'è dubbio e dico basta, non ho più comprensione. So che gli arbitri hanno un lavoro difficile ma contro il Milan è sempre lo stesso, non c’è rispetto per noi in questo momento. Contro il Milan non c’è mai un dubbio e non è solo da oggi. Io non ho paura di dire la verità, lo sto facendo. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma ora sono tanti errori e tutte le settimane, sempre contro gli stessi. Il modo con cui è stata arbitrata questa partita è una mancanza di rispetto per il Milan, l’ho percepito dal primo minuto. In una situazione così si comincia la gara prendendo un gol che non è 'legale'. Oggi sono arrabbiato per questa situazione ma tutte le settimane ci sono tanti altri errori. La Penna era stato qui al Var contro l’Udinese e possiamo vedere cosa è successo. Io avevo paura di questo arbitro e lui ha iniziato bene… È stato un fattore negativo della partita, ha lasciato il Milan senza punti su un campo su cui invece potevamo farne".

Dichiarazioni forti che hanno fatto parecchio rumore. Secondo quanto appreso da Milannews.it, il club di via Aldo Rossi è in linea con il pensiero di Fonseca che il gol di De Ketelaere andava annullato in quanto c'è un evidente fallo del belga su Theo Hernandez. La questione arbitrale non rappresenta comunque un alibi. Sull'episodio specifico la società milanista, dunque, la pensa come Fonseca che continua a non essere in bilico: non ci sono infatti riflessioni in corso da parte del management sulla posizione dell'allenatore portoghese.

di Antonio Vitiello