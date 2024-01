MN - Milan, in chiusura Matija Popovic: firmerà per 5 anni. Le ultime

vedi letture

Il Milan è vicino a chiudere un interessante rinforzo per l'attacco: il club di via Aldo Rossi è infatti ad un passo dal definire l'arrivo di Matija Popović, attaccante classe 2006 che è svincolato dopo che lo scorso 31 dicembre è scaduto il suo contratto con il Partizan Belgrado. Come anticipato da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), sono ore decisive per l'ingaggio del serbo che andrà ad occupare l’ultimo slot da extracomunitario rimasto. Ieri il giocatore ha compiuto 18 anni e quindi ora potrà firmerà con il Diavolo per cinque stagioni.

Mancano da sistemare gli ultimi dettagli con gli agenti, ma Popovic è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Nelle scorse settimane, il Manchester City aveva provato ad intromettersi nella trattativa, ma i rossoneri sono sempre stati fiduciosi di chiudere questa trattativa che stanno portando avanti da diversi mesi.