MN - Milan-Kjaer, c’è tanta voglia di rinnovo. Il punto (PODCAST)

Il Milan e Simon Kjaer vogliono proseguire il loro cammino insieme. Dopo essersi trovati, il club rossonero e il difensore danese hanno vissuto di pari passo un processo evolutivo fino ad arrivare alla qualificazione in Champions League. Adesso che viene il bello, è tempo di sedersi al tavolo per rinnovare il contratto che scadrà il 30 giugno 2022.

Kjaer ha dato tanto al Milan, ma ha anche ricevuto molto, venendo “riabilitato” nel grande calcio dopo un periodo nel quale in molti ne tratteggiavano un ritratto negativo a livello di rendimento. Invece lui, a Milanello, ha trovato il via per la sua seconda giovinezza, imponendosi come uno dei migliori difensori del campionato italiano oltre a rafforzare la sua leadership in nazionale.

Capitano senza fascia in rossonero, è uno dei senatori dello spogliatoio e nel podcast odierno vi raccontiamo lo stato dell’arte della situazione attorno al suo rinnovo.