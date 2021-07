MN - Milan-Kjaer, si lavora al rinnovo. Contatti costanti con l'agente (PODCAST)

Tra gli assoluti protagonisti degli Europei attualmente in corso non si può non citare il nome di Simon Kjaer. Il centrale rossonero, capitano della Danimarca, non è stato solo autore di prestazioni incredibili ma anche di un gesto indimenticabile: il lucido e reattivo primo soccorso a Eriksen, compagno di squadra e amico colto da un malore contro la Finlandia. Le doti umane e caratteriali di Simon lo hanno portato alla ribalta come esempio di coraggio e amicizia ma soprattutto come quello di un leader esemplare. L'ambiente Milan ha imparato a conoscere, in questo anno e mezzo, le qualità di Kjaer e la sua importanza nella rosa rossonera lo hanno reso uno dei capitani e dei leader della squadra di Pioli.

Per queste motivazioni e per il suo ruolo fondamentale sul terreno di gioco e nello spogliatoio, il rinnovo del contratto del difensore danese è uno degli argomenti prioritari per la dirigenza rossonera. Tra Maldini, Massara e l'agente del giocatore vi sono contatti costanti e l'argomento principale di discussione verte sulla durata del contratto e non tanto sulla volontà che è chiara da ambo le parti.

