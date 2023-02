MN - Milan, l'esito degli esami di Maignan. Le condizioni di Ibra, Tomori e Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi a Milanello sono arrivate notizie positive per Stefano Pioli e per la squadra rossonera. Il lavoro al centro sportivo è stato intenso, per cercare di uscire dalla crisi, ma soprattutto sono arrivati segnali incoraggianti da alcuni giocatori.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it gli esami svolti da Mike Maignan sono andati bene. Il portiere rossonero nei prossimi giorni aumenterà i giri. Il rientro verrà individuato in base a come risponderà il polpaccio infortunato. Ma

Zlatan Ibrahimovic ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, si sta valutando la possibile convocazione per il match con il Torino di venerdì.

Arrivano indicazioni positive dai controlli a cui si sono sottoposti oggi Tomori e Bennacer: i due migliorano e si punta ad averli per la gara di Champions League contro il Tottenham. Nei prossimi giorni verrà effettuato un altro punto della situazione e chissà se uno dei due possa essere pronto anche per la partita con i granata.

di Antonio Vitiello.