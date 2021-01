MN - Milan, si avvicina Simakan. Contatti anche oggi per provare a chiudere

Mohamed Simakan si avvicina sempre di più al Milan. I contatti tra le parti sono avvenuti anche oggi, manca poco per la chiusura dell'operazione con lo Strasburgo - apprende MilanNews.it -. Ballano ancora un paio di milioni, colmabili con l'inserimento di bonus, per concretizzare l’arrivo a Milano del difensore francese classe 2000. Milan e Strasburgo possono incontrarsi a metà strada tra l’offerta di 15 milioni e la richiesta di 20 mln, manca ancora un ultimo passo prima di trovare la fumata bianca, ma l’entourage del giocatore, così come i due club, sono a lavoro per l’intesa finale.

di Antonio Vitiello