MN - Morata-Milan: tutta la verità sull’attivazione della clausola

vedi letture

I media spagnoli hanno riportato, per più giorni, l’irritazione dell’Atletico Madrid in base al fatto che il Milan abbia deciso di attivare la clausola da 13 milioni presente nel contratto di Alvaro Morata per portarlo in rossonero. Ma la situazione va raccontata bene e nel dettaglio, perché la realtà narrata da Madrid è diversa rispetto a come sono andate le cose.

Il Milan ha informato l’Atletico Madrid del proprio interesse per Morata e ha chiesto alla dirigenza dei colchoneros se vi fosse la possibilità di trattare sul prezzo e le modalità di pagamento, cosa che è del tutto normale in una contrattazione. L’Atletico, dal canto suo, ha chiesto al Milan 16 milioni per acconsentire ad un pagamento rateizzato della cifra, un po’ come accaduto tra il Manchester United e il Bologna per Zirkzee, con gli inglesi che hanno accettato di pagare circa 45 milioni pur di avere un vantaggio sulla dilazione di pagamento.

La dirigenza rossonera, una volta recepita la posizione dell’Atletico, ha informato i suoi interlocutori che avrebbe proceduto al pagamento della clausola (che tendenzialmente si cerca di non fare), dimostrando non solo di non avere problemi nel soddisfare la richiesta immediata degli spagnoli, ma anche di avere una certa solidità a livello di fluidità di cassa.