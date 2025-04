MN - Nuovo DS: Tare, è la settimana del contatto. Sartori...

“Ehi Siri, call Igli please”. Se tutto verrà confermato, i prossimi giorni dovrebbero essere quelli del ritorno ai contatti diretti con Igli Tare, che fino a ieri non era stato richiamato dal Milan dopo i colloqui di Londra con Cardinale e Ibrahimovic. La notizia, rilanciata poco fa da Sky Sport, ha trovato conferma nelle nostre verifiche. Con la decadenza della posizione di Paratici (il Milan avrebbe potuto tesserarlo, ma non lo ha fatto per vari motivi, tra cui il rischio di nuove sanzioni sia verso l’ex Juve sia verso il club), sulla griglia di partenza sono rimasti l’ex Lazio e Tony D’Amico, con l’Atalanta che non ha intenzione di liberare il suo ds e si è anche parecchio infastidita per le manovre attorno a lui. Il nome di Giovanni Sartori, emerso nei giorni scorsi, non ha trovato conferme anche perché il dirigente non sembra avere intenzione di muoversi da Bologna e dal Bologna.

Nuovo DS Milan: nuovi contatti con Tare

La programmazione della prossima stagione inizierà nel corso delle prossime settimane ed è anche per questo motivo che Giorgio Furlani dovrà accelerare per il nuovo ds milanista. Igli Tare è il dirigente che può mettersi già al lavoro essendo libero e che può già iniziare a capire come funziona la stanza dei bottoni in quel di Casa Milan, con la possibilità di poter anticipare i tempi anche nelle valutazioni su quello che potrà essere il nuovo allenatore del Milan per la stagione 2025-26, oltre a prendere in mano alcuni dossier che scottano ancora, come quelli del rinnovo di Mike Maignan – attualmente fermo – e, soprattutto, pianificare il da farsi con Theo Hernandez, con quest’ultimo che vuole rimanere al Milan ma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.