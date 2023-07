MN - Origi, Rebic, Ballo-Touré e Lazetic esclusi dalla tourneé del Milan negli USA

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Divock Origi, Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré e Marko Lazetic non faranno parte della tourneé del Milan negli Stati Uniti d'America, per quella che è stata la ricostruzione da noi raccolta. Altre ed valutazioni saranno fatte dopo l'amichevole di domani contro il Lumezzane.

i giocatori indicati qui sopra, ai quali potrebbero aggiungersene altri, sono da settimane al centro di voci di mercato e la loro non partenza rappresenterebbe un segnale sul loro futuro al Milan. Di fatti, Ballo-Touré è al centro di due trattative di mercato, ovvero con Bologna e Nizza e dovrà decidere a breve il suo futuro. Per Origi e Rebic, la dirigenza si aspetta che i loro entourage portino delle proposte per i loro assistiti così come per Marko Lazetic, rientrato dal non esaltate prestito agli austriaci dell'Altach.

di Pietro Mazzara