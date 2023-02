MN - Ottime notizie da Milanello: Bennacer e Tomori in gruppo e recuperati per il Tottenham

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nell'allenamento di questa mattina a Milanello Fikayo Tomori e Ismael Bennacer hanno svolto l'intero allenamento con il gruppo squadra e sono recuperati per la sfida di martedì contro il Tottenham in Champions League. Pioli potrà contare su due elementi fondamentali per la sfida alla squadra di Conte.

di Antonio Vitiello