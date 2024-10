MN - Prosegue a Milanello il lavoro per gli infortunati: il punto. Per gli altri la ripresa è lunedì

La sosta per le Nazionali ha tolto a Paulo Fonseca diversi calciatori che sono stati chiamati a giocare con le rispettive rappresentative. Per questa ragione in questi giorni il centro sportivo di Milanello è poco frequentato. Eppure oggi, il primo dei tre giorni di pausa concessi da Fonseca alla squadra, al lavoro a Carnago c'erano tutti i giocatori attualmente ai box che sono all'opera per recuperare dai rispettivi infortuni.

Il punto

Sono tre i calciatori con infortuni a breve termine. Il portiere Marco Sportiello si era infortunato nel corso della tournée americana mentre Ruben Loftus-Cheek e Davide Calabria si sono fermati la scorsa settimana. Per tutti e tre sono proseguiti oggi a Milanello i programmi di lavoro individuali che hanno l'obiettivo di riportare i calciatori a disposizione di mister Fonseca per il prossimo ciclo di partite che sarà molto impegnativo. Per i due calciatori ai box a lungo termine, si tratta di Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer, si procede invece con le terapie relative ai due infortuni. Il terzino è entrato nel terzo mese post operazione - avvenuta il 2 agosto - mentre l'algerino sta smaltendo il primo mese di lavoro (operazione il 16 settembre). Per rivederli in gruppo bisognerà aspettare il 2025.

Weekend di pausa

Dopo la partita contro la Fiorentina, mister Fonseca aveva concesso due giorni di pausa ai rossoneri superstiti. Nelle giornate di mercoledì e giovedì poi la squadra a ranghin ridotti si è ritrovata a Milanello ma da oggi è nuovamente a riposo per tutto il weekend: come detto con la squadra decimata - sia la prima che il Futuro - diventa complicato svolgere un lavoro organico. La ripresa degli allenamenti è stata fissata per il prossimo lunedì 14, a cinque giorni dall'impegno in campionato contro l'Udinese.

di Pietro Mazzara