MN - Pulisic-Milan, tutto pronto per il nuovo contratto. E quel retroscena del 2022...

Pulisic-Milan, tutto pronto per il nuovo contratto. E quel retroscena del 2022...

Dopo il rinnovo di Tijjani Reijnders, il Milan è pronto a mettere nero su bianco anche per quanto concerne il nuovo contratto di Christian Pulisic. L’esterno americano è uno dei leader tecnici di questa squadra e la sua seconda stagione milanista ne sta consolidando il suo status, visto che è risultato spesso decisivo in momenti importanti di questa turbolenta annata sportiva, con gol pesanti come nel derby d’andata in campionato o in quello che ha deciso la Supercoppa Italia a Riad.

Rinnovo Pulisic: i dettagli dell'accordo

L’attuale contratto che lega Pulisic al Milan ha come scadenza naturale quella del 30 giugno 2027 con un ingaggio che si aggira sui 4 milioni. Le contrattazioni con la dirigenza rossonera sono state proficue nel corso dei mesi scorsi, con la quadra che è stata trovata per prolungare la data di scadenza al 30 giugno 2029 (a meno che non cambino le regole Fifa nei prossimi mesi) con un aumento dello stipendio a circa 5 milioni più bonus. Un giusto riconoscimento per un giocatore e un professionista che ha sempre messo il Milan davanti a tutto e tutti, anche a sé stesso andando in campo, in alcune partite, non al meglio della condizione fisica pur di esser d’aiuto alla squadra.

Rinnovo Pulisic: il retroscena del 2022

E pensare che Christian Pulisic sarebbe potuto arrivare al Milan nell’estate del 2022, quando il Chelsea si presentò dal Miilan negli ultimi giorni di calciomercato con un’offerta per Rafael Leao, rispedita al mittente. Già, perché in quella proposta per abbassare la parte cash dei 100 milioni potenziali c’era il cartellino dello stesso Pulisic, che i blues valutarono 65 milioni in quel determinato frangente. Un anno dopo, l’americano è arrivato al Milan per 18 milioni più bonus.