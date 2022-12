MN - Rinnovo Bennacer, il Milan alza la sua offerta e le parti si avvicinano: il punto

Fonte: Pietro Mazzara-Antonio Vitiello

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha alzato la sua proposta contrattuale per il rinnovo di Ismael Bennacer. È questa la novità sostanziale che sta emergendo, in attesa di altri dettagli, sull’incontro andato in scena oggi pomeriggio a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Enzo Raiola, che da qualche settimana rappresenta il centrocampista algerino.

La richiesta di Bennacer, da quando si è iniziato a parlare di rinnovo, è sempre stata sui 4.5 milioni, sia con Moussa Sissoko come agente sia con l’avvento di Enzo Raiola come suo nuovo procuratore. Il Milan, da quanto filtra, sarebbe salito a circa 4 milioni di parte fissa.

I margini per arrivare a un accordo sembrano esserci, ma potrebbero essere necessari altri incontri per arrivare a far collimare le due parti che, di base, vogliono proseguire il cammino insieme. Situazione in costante evoluzione.