MN - Scatto del Milan per Chukwueze: si può chiudere in tempi brevi

vedi letture

Nelle ultime ore si erano riallacciati i rapporti e il Milan lo aveva messo nuovamente in cima alla lista dei desideri: ora, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la dirigenza rossonera è pronta allo scatto decisivo per Samuel Chukwueze.

Vicinissimo

Nelle ultimissime ore da Casa Milan ci si è avvicinati moltissimo alle richieste del Villarreal per l'esterno nigeriano. Il Milan, infatti, si sarebbe spinto fino a una cifra che si attesta poco sotto di 30 milioni di euro. L'operazione, ora, si può chiudere in tempi brevi e la distanza può essere colmata. Di conseguenza gli sviluppi di questa trattativa toccano anche quella per il centravanti: la strada che portava a Mehdi Taremi si era già raffredata per via di un atteggiamento poco limpido del Porto e così il Milan ha deciso di puntare tutto su Chukwueze per renderlo l'ultimo giocatore con passaporto extracomunitario del Milan in questa stagione. Prima di procedere con l'affondo decisivo, però, la dirigenza rossonera vuole individuare il profilo dell'attaccante comunitario su cui puntare in questa fase. Una volta trovato si potrà definitivamente abbandonare la pista Taremi e chiudere l'operazione Chukwueze. Il weekend sarà decisivo.

di Antonio Vitiello