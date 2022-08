MN - Situazione difensore centrale: Gabbia rimane almeno fino a gennaio. Diallo non è più un obiettivo

MilanNews.it

Mancano due settimane al termine del mercato e il Milan è a caccia degli ultimi rinforzi. Dopo gli acquisti di Origi e De Ketelaere e delle conferme di Adli e Pobega dopo i rientri dai prestiti rispettivamente da Bordeaux e Torino, il Milan lavora anche su profili in altre zone del campo, come il difensore e centrocampista. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Matteo Gabbia resta almeno fino alla prossima sessione di gennaio. Il giocatore classe '99, che piaceva molto alla Sampdoria di Giampaolo, è ritenuto utile al club, anche per la questione liste.

Continua la caccia al difensore centrale: la dirigenza valuta alcuni profili in prestito, con un'operazione simile a quella realizzata con il Chelsea per Fikayo Tomori, fresco di rinnovo fino al 2027. Da escludere dalla lista dei nomi Abdou Diallo del PSG, che non rientra più tra gli obiettivi di mercato di Maldini e Massara per rinforzare il reparto difensivo.

di Antonio Vitiello