MN - Tegola per il Milan: risentimento per Gabbia. Salta il Napoli

vedi letture

Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo, in casa Milan. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il centrale rossonero Matteo Gabbia ha accusato un risentimento muscolare: il numero 46, dunque, salterà la partita contro il Napoli in programma a San Siro martedì sera alle 20.45. Gabbia sarà valutato per le altre partite, infatti è a rischio la sua presenza im campo anche contro il Monza e in Champions League contro il Real Madrid.

Fonseca deve già fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, oltre che degli infortunati Abraham e Jovic.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello